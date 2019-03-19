Проблема в Госзакупках, настроить

$5
Веб-программированиеЗавершен1 заявка174 просмотра
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проблема в  госзакупках  на удаленке Teamviewer, вход по сертификату

5 лет назад
sannsanich
49 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
WaleryD
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$5
2 дня
Спасибо Валерию Демидову за помощь ,очень грамотный специалист по компьютерам и программам ,человек исполнительный, всегда на связи,не боится работы,когда что то не получается идет на принцип,и всегда побеждает,не меркантильный, сосредоточен только на деле .Советую Валерия как специалиста своего дела
С Александром понравилось работать тем, что задача поставлена вполне конкретно, чётко и понятно. Легко найти общий язык, свои обязательства в договоренностях соблюдает на 100%. Знает технические нюансы работы, поэтому не пришлось тратить время на дополнительные разъяснения. Однозначно рекомендую!
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