Нужно доработать проект на Spring Framework

Требуется внести правки в сайт на Джумле. Алгоритм такой 0 вы получаете бекап развертываете его у себя на хосте или у нас на поддомене, вносите правки, проверяем, если все ок заливаете сайт на основной домен. [b]что требуется:[/b] ссылка ...