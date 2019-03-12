Создать бота для создания и управления аккаунтами алиекспрес

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки143 просмотра
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Нужно создать бота, который будет создавать почты, далее аккаунты на алиекспресс, далее выкупать товар у определенных продавцов с этих аккаунтов. также использовать прокси - 1 айпи = 1 акк покупателя.

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5 лет назад
Foster1485
Андрей 
34 годаБеларусь
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва