Здравствуйте, есть задание по wordpress или php - возможно и туда и туда его отнести. Пишите, если вы хорошо разбираетесь в этом. Задание не сложное.
Создать бота для создания и управления аккаунтами алиекспрес
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать бота, который будет создавать почты, далее аккаунты на алиекспресс, далее выкупать товар у определенных продавцов с этих аккаунтов. также использовать прокси - 1 айпи = 1 акк покупателя.
У кого есть опыт, скину подробнее в лс
- Похожие заказы
- Веб-программирование13 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется внести правки в сайт на Джумле. Алгоритм такой 0 вы получаете бекап развертываете его у себя на хосте или у нас на поддомене, вносите правки, проверяем, если все ок заливаете сайт на основной домен. [b]что требуется:[/b] ссылка ...Закрыт5 лет назад
Сайт BagNow ru Система управления – ShopCMS Нужна интеграция 4 файлов от разных поставщиков. Сложность заключается в том, что на сайт можно импортировать только файлы формата CSV. ХML файлы разработаны для площадки Яндекс.Маркет. Бюджет обсуждается.Закрыт5 лет назад
- $5
Есть простенький калькулятор с формой http://test8.cs-studio.com.ua/index.php/ru/kalkulyator . Нужно: [list][*]сделать так, чтобы значение ползунка "часы работы" менялось при движении, а не так как сейчас[*]в блоке "стоимость" справа отобразить стоимость заказа[*]написать php-файл отправки данных формы на почту[/list]Код калькулятора предоставлю ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Can-car.ru нужно переделать и поднять в топ 10, сроки исполнения обсуждаемые, но не больше 30 дней.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $45
ЗАДАЧИ 1) Для корзины Simple на http://rv.tsybulkin.ru/index.php?route=checkout/simplecheckout нужно настроить наборы полей для каждого вида доставки и донастроить сами способы. а) Доставка курьером в пределах МКАД Поля: Имя, Телефон*, e-mail, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Злоумышленник получил доступ к нашему сайту, работающему на старой версии движка Shop-Script. В результате его действий сайт не подключается к рабочей базе данных и выводит следующую ошибку: Your online store is not yet installed. To activate your installation ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Нужно прописать метатеги ( title, description, h1) на посадочные страницы Релевантные запросы к каждой посадочной смотрим через вордстат. https://docs.google.com/document/d/1YnPoqj63K28K0tMAbHn2KKHu8SC44uhXHbmtGmqp_Z0/edit?usp=sharing тех. требования по написанию мегатегов https://docs.google.com/document/d/1iemLWPq1DnzZndSrqCJnvSvOECc7Y6eqebJ5iuhVIOg/edit?usp=sharingВеб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Создание Web-сайта на фреймворке. Со сложным функционалом. https://docs.google.com/document/d/1Kgwwuqw770DyLXkgB-oKrU5wHyviXIW_4gXGTB_GRIo/edit?usp=sharing тут т3 от вас жду сроки и бюджетЗакрыт5 лет назад
Сейчас регистрация на сайте выглядит так: http://hordelo.kz/register Но она не соответствует законодательству и должна выглядеть например так: https://www.ng.kz/register.php Т.е. регистрация должна обязательно пройти через смс-подтверждениеВеб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад