Создать бота для создания и управления аккаунтами алиекспрес

Нужно создать бота, который будет создавать почты, далее аккаунты на алиекспресс, далее выкупать товар у определенных продавцов с этих аккаунтов. также использовать прокси - 1 айпи = 1 акк покупателя.

У кого есть опыт, скину подробнее в лс