sannsanich

Спасибо Валерию Демидову за помощь ,очень грамотный специалист по компьютерам и программам ,человек исполнительный, всегда на связи,не боится работы,когда что то не получается идет на принцип,и всегда побеждает,не меркантильный, сосредоточен только на деле .Советую Валерия как специалиста своего дела