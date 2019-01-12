sannsanich

Александр Григорьев sannsanich

 
49 летРоссия/Курган
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
WaleryD
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Проблема в Госзакупках, настроить
С Александром понравилось работать тем, что задача поставлена вполне конкретно, чётко и понятно. Легко найти общий язык, свои обязательства в договоренностях соблюдает на 100%. Знает технические нюансы работы, поэтому не пришлось тратить время на дополнительные разъяснения. Однозначно рекомендую!
Спасибо Валерию Демидову за помощь ,очень грамотный специалист по компьютерам и программам ,человек исполнительный, всегда на связи,не боится работы,когда что то не получается идет на принцип,и всегда побеждает,не меркантильный, сосредоточен только на деле .Советую Валерия как специалиста своего дела
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entaro
42 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Нужен специалист по WP , что то случилось с cache настройка
Человек, с которым можно и нужно работать, способный заражать своими идеями, а идей у него много. Позитивный, приятный в общении, мотивирующий работать не только деньгами. Про деньги, кстати, не забывает)
Антон очень грамотный программист,знания своего дела,рекомендую этого человека,работает на линуксе и windows ,дает консультации о улучшении сайтов, быстро реагирует на исправления сайта,глубокие познания в программировании
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dendystyle30
27 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
5 лет назад
После обновления съехал вниз правый сайдбар wordpress 5.03
Отличный заказчик, понятная постановка задачи, приятная беседа, своевременная оплата. Не только заказчик, но и человек хороший!
Спасибо огромное Дмитрию,очень оперативно помог,вник в мою проблему по WP,специалист своего дела.Буду рекомендовать своим друзьям и коллегам ,есть полное доверие на передачу логина и пароля от моих сайтов ,Спасибо огромное Дмитрий!
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