Развернуть шаблон на Wordpress

Нужно доработать ПО на Spring Framework. Детальное ТЗ отправлю при переписке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Купили шаблон на Wordpress и хотим развернуть на нем свой проект
Задачи:
1) Развернуть шаблон;
2) Сделать корзину без суммы;
3) Добавить соц. сети;
4) И еще штук 6 мелких правок
От исполнителя нужны:
1) Оценка в часах;
2) Примерная цена часа работы;
3) Фактически затраченное время;
4) Иметь в портфолио проекты на Wordpress
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