Развернуть шаблон на Wordpress

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок145 просмотров
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Купили шаблон на Wordpress и хотим развернуть на нем свой проект

Задачи:

1) Развернуть шаблон;

2) Сделать корзину без суммы;

3) Добавить соц. сети;

4) И еще штук 6 мелких правок

От исполнителя нужны:

1) Оценка в часах;

2) Примерная цена часа работы;

3) Фактически затраченное время;

4) Иметь в портфолио проекты на  Wordpress

WordPress
5 лет назад
promicom
Игорь 
33 годаБеларусь
9 лет в сервисе
Был
3 года назад