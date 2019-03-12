Перенос верстки на интернет магазин

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки220 просмотров
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Есть действующий интернет магазин (без корзины). 

Нужно  

1. взять готовую верстку (адаптивную), созданную на конструкторе Tilda. 

2. Сделать из нее адаптивный шаблон, для страниц: главная, страница категории, карточка товара 

Магазин работает на simpla cms  

Работа на нашем или вашем хостинге, как вам удобно 

Пожалуйста, укажите: 

1. пример вашей адаптивной верстки для интернет магазина 

2. примерную стоимость работ 

3. сроки

5 лет назад
Saulyak2
Василий 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
24 отзыва