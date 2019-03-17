Нужен программист для доработки проекта на опенкарт

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки160 просмотров
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Необходимо доработать вывод категорий, вывод карты товара. Оплата и проверка быстрые, задание срочное.

5 лет назад
regado
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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