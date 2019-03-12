Доработки вордпресс

Добрый день ищу програмиста который сможет произвести некоторые доработки по сайту

1) По умолчанию в woocoomerce имеется возможность отображать остатки на складе, но разработчики темы переделали эту функцию.

Хотелось бы что бы данное значение отображалось динамически в зависимости от выбранной вариации.

http://shivagifts.tattoovisage.ru/product/zhilet-uteplennyj-malaga/

например как тут https://gifts.ru/id/93087

2) так же отображать остаток в каталоге https://gifts.ru/catalog/zonty-zonty-trosti

3) Сделать вкладки Фотографии /Места нанесения/ Примеры https://gifts.ru/id/93087

4) Подредактровать CSS

5) Необходимо настроить шорт код для вывода всех категорий и подкатегорий https://gifts.ru/ Разъяснить логику показа категорий и подкатегорий что бы в будущем на его основе создавать шорткоды для определенный категорий или подкатегорий .