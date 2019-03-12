Доработки вордпресс

Правки по сайту CMS Bitrix тут т3 https://docs.google.com/document/d/1YJeRqB79gJotFoo3IaDxSjuYFFZtULLPntnSnzyQp50/edit?usp=sharing От вас жду сроки и бюджет!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день ищу програмиста который сможет произвести некоторые доработки по сайту
1) По умолчанию в woocoomerce имеется возможность отображать остатки на складе, но разработчики темы переделали эту функцию.
Хотелось бы что бы данное значение отображалось динамически в зависимости от выбранной вариации.
http://shivagifts.tattoovisage.ru/product/zhilet-uteplennyj-malaga/
например как тут https://gifts.ru/id/93087
2) так же отображать остаток в каталоге https://gifts.ru/catalog/zonty-zonty-trosti
3) Сделать вкладки Фотографии /Места нанесения/ Примеры https://gifts.ru/id/93087
4) Подредактровать CSS
5) Необходимо настроить шорт код для вывода всех категорий и подкатегорий https://gifts.ru/ Разъяснить логику показа категорий и подкатегорий что бы в будущем на его основе создавать шорткоды для определенный категорий или подкатегорий .
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