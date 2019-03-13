Фронтенд, Angular7, websockets, amchart

Разбить на angular-компоненты обычный html/css шаблон.

Собрать из этих компонентов приложение. Прототип (полностью функциональный, работающий в проде) уже есть, дам посмотреть, в т.ч. все исходники.

Под новую (вашу) версию делаем новое api, в т.ч. переносим с long-pooling на ws. Бэк на связи.

~3 интерактивных страницы, в основном, дашборды.

полное тз, прайс, работающий прод в лс.