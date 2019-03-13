Фронтенд, Angular7, websockets, amchart

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки126 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Фронтенд, Angular7, websockets, amchart 

Разбить на angular-компоненты обычный html/css шаблон. 

Собрать из этих компонентов приложение. Прототип (полностью функциональный, работающий в проде) уже есть, дам посмотреть, в т.ч. все исходники. 

Под новую (вашу) версию делаем новое api, в т.ч. переносим с long-pooling на ws. Бэк на связи. 

~3 интерактивных страницы, в основном, дашборды. 

полное тз, прайс, работающий прод в лс.

Angular
5 лет назад
ko4evalov
32 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Доработки вордпресс

    Добрый день ищу програмиста который сможет произвести некоторые доработки по сайту 1) По умолчанию в woocoomerce имеется возможность отображать остатки на складе, но разработчики темы переделали эту функцию. Хотелось бы что бы данное значение отображалось динамически в ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Выложить товар opencart

    Здравствуйте.  Имеется товар с сайта автозапчастей который необходимо выложить на сайт с cms opencart 3. vps сервер Необходимо обсудить структуру для экспорта с нашим программистом. Требования к карточке товара: 1.  Изображение, Артирул, бренд, наименование товара- (которое надо поместить в ...

    OpenCart
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Мелкие правки

    На сайте https://woweuboost.com/ в футере и еще в паре мест есть ссылка на страницу с отзывами сервиса TrustPilot , Формируется эта ссылка скриптом от сервиса. Сейчас она сломалась, надо заменить на другой скрипт - код предоставим. ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать интерфейсные и апи тесты

    Нужно написать пачку автоматических тестов веб продукта (usedesk.ru), используя любй софт типа селениума и написать автоматические тесты API REST методов на любом языке программирования. В итоге после запуска обоих наборов тестов должен генерироваться последовательный отчет по ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Визуализатор сделок бота на криптовалютной бирже

    $60

    Требуется разработать графический интерфейс для отображения сделок совершенных торговым ботом на бирже BItMex, по примеру мобильного приложения TabTraider или TigerTrade например, для размещения на сайте. Если есть возможность можно использовать TradingView он уже размещен на ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Требуется программист PHP, написать админку для казино.

    Требуется программист PHP, написать админку для казино.  Всем привет.   Есть скрипт казино. Нужно его развернуть у себя, и дописать админку в соответствии с требованиями.   Работа долговременная. Оплата поэтапная. Нужен ответственный исполнитель. Тех кто делает часть а потом проподает, ...

    PHP
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад