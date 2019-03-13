Постоянная Удаленка

Привет,

Тебе была быинтересна одна из вакансий? Если да то

готов организрвать интервью с заказчиком.

Для Frontend нужно хорошо ReactJS знать и

джававскипт вцелом, для Backend Python/Java и

иметь опыт работы программистом хотя

бы 4-5 лет

КомпанияСтарт-ап в области бронирования

недвижимости ищет талантливых кандидатов

на должности Front end разработчиков.

Работа полностью удаленная. Контроль

только по результатам. Оформление как

ИП + Патент (расходы оплачиваются). ЗП –

130000 чистыми (при патенте налоги 0). Все вбелую, по контракту (ВЭД)

Оплата в долларах - 2000$ в месяц

Скилы которые мы ищем

Фронтенд:

- Опыт разработки на Javascript

- Знание React/Redux, HTML, CSS

- Опыт разработки кросс платформенных и

кросс-браузерных приложений

- Гибкое мышление и готовоность к изменениям

- Желаетелен опыт использования ферймворка React Native

- Зрелость в принятии решений, способность работать

самостоятельно

- Надежный, обязательный исполнитель