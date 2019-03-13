[url=https://www.kniging.com.ua/]https://www.kniging.com.ua[/url], ОпенКарт Интересует исправление ошибок и предупреждений в структурированных данных - рисунок во вложении. Пример: [table]cancel Ваша оценка вне пределов указанного диапазона. warningaggregateRating Рекомендуется заполнять поле [i]aggregateRating[/i]. Укажите значение, если оно известно. warning Не указан глобальный идентификатор товара, например код ISBN, MPN или ...
Разработка CRM системы для внутреней автоматизации процессов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу добросовестного специалиста на работу PHP,Laravel (если у вас есть другие идеи по реализации , рассмотрю варианты). Задача разработать CRM систему для нужд предприятия, мультиформы, отчеты, заполнение форм с данными, сортировка, различные выборки. Бюджет обговаривается. Портфолио присылайте
Проект на 1-2 месяца. Уровень знаний кандидата только Профи.
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