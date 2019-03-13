Доработка фронтенда проекта на AngularJS

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки128 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть проект на основе https://github.com/resoai/TileBoard нужно доработать вебсокеты и добавить несколько типов плиток

Angular
5 лет назад
tkasyanov
35 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Исправить ошибки в структурированных данных

    [url=https://www.kniging.com.ua/]https://www.kniging.com.ua[/url], ОпенКарт Интересует исправление ошибок и предупреждений в структурированных данных - рисунок во вложении.  Пример: [table]cancel Ваша оценка вне пределов указанного диапазона. warningaggregateRating Рекомендуется заполнять поле [i]aggregateRating[/i]. Укажите значение, если оно известно. warning Не указан глобальный идентификатор товара, например код ISBN, MPN или ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка CRM системы для внутреней автоматизации процессов

    Ищу добросовестного специалиста на работу PHP,Laravel (если у вас есть другие идеи по реализации , рассмотрю варианты). Задача разработать CRM систему для нужд предприятия, мультиформы, отчеты, заполнение форм с данными, сортировка, различные выборки. Бюджет обговаривается. ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Необходимо реализовать 2 лендинга на базе функционала на Lavarel

    Есть 2 дизайна готовых лендингов. Есть уже реализованные сайты с аналогичным функционалом. Необходимо сверстать новые и подключить к текущему функционалу. Функционал писали на framework Lavarel.

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Постоянная Удаленка

    $2000

    Привет, Тебе была быинтересна одна из вакансий? Если да то готов организрвать интервью с заказчиком. Для Frontend нужно хорошо ReactJS знать и джававскипт вцелом, для Backend Python/Java и иметь опыт работы программистом хотя бы 4-5 лет КомпанияСтарт-ап ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Постоянная Удаленка

    $2000

    Привет, Тебе была быинтересна одна из вакансий? Если да то готов организрвать интервью с заказчиком. Для Frontend нужно хорошо ReactJS знать и джававскипт вцелом, для Backend Python/Java и иметь опыт работы программистом хотя бы 4-5 лет КомпанияСтарт-ап ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Настройка шаблона

    Есть сайт на Joomla! 3.5.1 с джумшопингом нужно настроить новый шаблон sj_topdeal 3.9.0 от Smartaddons шаблон и расширения к нему приобретены на http://cmsheaven.org.  Шаблон и расширения на сайт загружены.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Фронтенд, Angular7, websockets, amchart

    Фронтенд, Angular7, websockets, amchart  Разбить на angular-компоненты обычный html/css шаблон.  Собрать из этих компонентов приложение. Прототип (полностью функциональный, работающий в проде) уже есть, дам посмотреть, в т.ч. все исходники.  Под новую (вашу) версию делаем новое api, в т.ч. ...

    Angular
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработки вордпресс

    Добрый день ищу програмиста который сможет произвести некоторые доработки по сайту 1) По умолчанию в woocoomerce имеется возможность отображать остатки на складе, но разработчики темы переделали эту функцию. Хотелось бы что бы данное значение отображалось динамически в ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад