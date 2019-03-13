Сделать интернет-магазин на примере конкурентов

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок183 просмотра
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Конкретного ТЗ нету.  

Есть два сайта конкурента. Нужно скопировать общую концепцию одного, с другого можно взять некоторые моменты.  

Вся информация и материалы так же берутся с этих сайтов. Но будет некоторые изменения.   

Интернет-магазин без корзины. То есть это больше будет похож на сайт-каталог.   

Более подробную информацию обсуждаем с потенциальным исполнителем.

5 лет назад
Saulyak2
Василий 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
24 отзыва