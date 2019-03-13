Сделать интернет-магазин на примере конкурентов

На сайте пропала возможность редактирования контента. Нужно поменять контент в разделе "о компании" но не можем это сделать. Как это выглядит: До установки плагина Classic Editor: просто ломаный набор символов вместо контента - http://i.prntscr.com/s_Uveqk7ThyuPp5evGhe-g.png После установки Classic Editor: visual ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Конкретного ТЗ нету.
Есть два сайта конкурента. Нужно скопировать общую концепцию одного, с другого можно взять некоторые моменты.
Вся информация и материалы так же берутся с этих сайтов. Но будет некоторые изменения.
Интернет-магазин без корзины. То есть это больше будет похож на сайт-каталог.
Более подробную информацию обсуждаем с потенциальным исполнителем.
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Подробное описание Требования к исполнителю: понимание настройки импорта ВАРИАТИВНОГО ТОВАРА ДАНО: Шаблон: worldmart Плагин: WooCommerce Variation Swatches (для отображения цвета в виде фото) файл импорта. [url=https://client.work-zilla.com/away?url=http%3A%2F%2Fprint.makito.es%3A8080%2Fuser%2Fxml%2FItemDataFile.php%3Fpszinternal%3D252ed2b36454e3c0628cc1106e764ab4%26ldl%3Ding]http://print.makito.es:8080/user/xml/ItemDataFile.php?pszinternal=252ed2b36454e3c0628cc1106e764ab4&ldl=ing[/url] Товар вариативный, цвет размер. Цвет выводится в виде фото [url=https://client.work-zilla.com/away?url=http%3A%2F%2Fshivagifts.tattoovisage.ru%2Fproduct%2Fzhilet-uteplennyj-malaga-belyj%2F]http://shivagifts.tattoovisage.ru/product/zhilet-uteplennyj-malaga-belyj/[/url]Закрыт5 лет назад
На сайте есть раздел с отзывами https://goo.gl/TDLSZ4 Есть много не нужных дублированных страниц, более 1000 страниц вот такого плана https://goo.gl/b4StvL https://goo.gl/meXTqz Есть предположение, что из-за формы добавления отзыва это происходит: Нужно устранить.Завершен5 лет назад
Есть сайт https://goo.gl/BWXNQU нужно сделать Скорость загрузки сайта Оптимизировать сайт чтобы небыл такой тяжелыйЗавершен5 лет назад
Нужна интеграция платёжного сервиса Apple pay для магазина на платформе Insales. В качестве платёжного гейта мы используем Яндекс кассу.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Есть сайт на вордпрессе ( сервисный центр мансардных окон ВЕЛЮКС в Ростове-на-Дону "Линия света") -узкая специализация, нужно сделать адаптивную версию под мобильные устройства.Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно выполнить 8 правок на блог / страницы из лога проверки аналитика. Напишите сумму, сроки выполнения работы. приветствуется поэтапная схема расчета.Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Приветствую! Есть сайт russian-mix.ru Он сделан на VISUAL COMPOSER. Надо сделать отложенную загрузку (lazy load) по мере прокрутки страницы для бекграундов РЯДОВ (row). На данный момент – загружаются сразу все parallax-изображения бекграундов. Все подробности на скриншотахВеб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Для сайта на CMS Joomla нужно создать модуль для бронирования мест в автобусе. Цель: сделать так, чтобы можно было из админки создавать форму бронирования с рассадкой мест и управлять бронью.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Разработка сайта Газеты АтраЗавершен5 лет назад