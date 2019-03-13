Сделать интернет-магазин на примере конкурентов

Конкретного ТЗ нету.

Есть два сайта конкурента. Нужно скопировать общую концепцию одного, с другого можно взять некоторые моменты.

Вся информация и материалы так же берутся с этих сайтов. Но будет некоторые изменения.

Интернет-магазин без корзины. То есть это больше будет похож на сайт-каталог.

Более подробную информацию обсуждаем с потенциальным исполнителем.