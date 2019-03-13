Whatsapp рассылки - написать прогу, кликер или настроить существующую

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки545 просмотров
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Есть задача - периодические рассылки по базе 100 000 + пользователей. 

Необходимо настроить Ватсап рассылки на существующей программе или же написать макрос, кликер, программу , с помощью которой можно делать рассылки

5 лет назад
MikleMiller
Миллер 
35 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
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