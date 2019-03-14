Переверстать HTML / CSS

$5
Веб-программированиеЗавершен6 заявок202 просмотра
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Есть страничка, верстка довольно запутана. Футер можно пока не трогать, а вот Шапку и тело переверстать. чтобы было как меньше кода, адаптивно и кросс-браузерно.  Google Speed Test должен показать хороший результат.

HTMLCSS
5 лет назад
TRAFLINKS
Игорь 
43 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Egor1248
Егор 
23 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$5
1 день
WMZ
Егор справился с работой на все 100%! Ответственно подошел к делу! Качественно кода на высоте! Однозначно рекомендую к сотрудничеству.
Хочу выразить огромную благодарность Игорю за работу. Отличный заказчик! Чётко поставленная задача, интересные проекты, моментальная оплата и он всегда на связи. Одно удовольствие работать с такими людьми, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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