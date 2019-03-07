Краткое худож.описание основных достопримечательностей Италии

Необходимо создать краткое художественное описание основных 2 - 6 достопримечательностей с картинками высокого качества (разрешение 550-640 пикселей по высоте, вес не более 120 Кб) для каждого из городов Италии, представленных на сайте.

Только 100% оригинальные тексты.

Только для тех городов, где еще ничего не заполнено.

Подробности в личном сообщении. Спасибо!