Для сайта по компьютерной тематики необходимо написать статью. От вас необходимо: Серьезный подход к работе; Грамотность; Умение писать тексты без воды, тавтологии, структурировано четко по заданной теме. Умение искать полезную информацию в сети, писать статьи минимум из 3-5 источников. Хорошим дополнением ...
Краткое худож.описание основных достопримечательностей Италии
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать краткое художественное описание основных 2 - 6 достопримечательностей с картинками высокого качества (разрешение 550-640 пикселей по высоте, вес не более 120 Кб) для каждого из городов Италии, представленных на сайте.
Только 100% оригинальные тексты.
Только для тех городов, где еще ничего не заполнено.
Подробности в личном сообщении. Спасибо!
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