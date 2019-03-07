Нужны тексты о новостройках

КопирайтингЗакрыт3 заявки182 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется автор, который раньше писал о недвижимости. Обязательно прикрепите примеры работ. Без примеров и опыта, заявки не рассматриваются. 

Инструкция:

https://docs.google.com/document/d/1usIJKh6LGWpsapRkU5XVGyQYJ3mvonc7oilE8C9g_Pw/edit#

 

Всего нужно сделать 1300 описаний на 1000-1500 симв. каждое. Цена одного описания - 150 рублей.  Но тексты должны быть высокого качества, поэтому стоимость обсуждается индивидуально.

5 лет назад
Lukerka
Юлия 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
год назад
  • Похожие заказы

  • Написать уникальную статью

    $10

    Необходимо написать уникальную статью на тему: "Пути совершенствования сервис-центров по ремонту компьютеров с целью повышения эффективности хозяйствования". Объем: 15-17 страниц

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать описание продукта для Амазона

    Необходимо написать листинг для товара. ( Аксесуары дляпоклонников комиксов и фильмов, в описании должна содержаться информация как о ценности этого продукта для фанатов комиксов так и подчеркивать его удобства и преймущества для бытового использования) 1.Написание буллитов 2.Написать описание ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • 3 текста по автомобильной тематике

    3 текста по автомобильной тематике, объем каждого 2500-2700 збп. Оплата 80руб/1тыс. Рассмотрю только исполнителей с опытом в автомобильной тематике, обязательно прикрепляйте ссылки на примеры работ. Заявки без примеров не рассматриваю.

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Краткое худож.описание основных достопримечательностей Италии

    Необходимо создать краткое художественное описание основных 2 - 6 достопримечательностей с картинками высокого качества (разрешение 550-640 пикселей по высоте, вес не более 120 Кб) [b][u]для каждого[/u][/b] из городов Италии, представленных на сайте. Только 100% оригинальные тексты. [b][u]Только ...

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Текста для сайта магазина электротехники Girosmart

    $10

    Нужно написать 31 текст:  - гироскутеры – популярное  Smart Balance 6,5,  SmartONE AQUA 10,5,  Smart Balance 10,  Smart Balance Premium 10,5  - гироскутеры – производители:  GT  SmartONE  Kiwano  Smart balance  А8  брендовые  Girobot  MiniRobot  I-walk  Xiaomi&amp;Ninebot  По SmartONE особое внимание!  Наша компания единственный официальный дилер в Москве. нужно, чтобы было в тексте!  - гироскутеры- ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Тексты и письма для сайта

    Создания скрипов для холодной рассылки писем.  Написание серию текстов расписывающую для разной аудитории плюсы проекта.  Для написания текстов. Нужно понимать Что таке roi, ctr, кейс...  И желание вникнуть в тематику.

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать статью

    Написать статью на тему:  "Популярные методики раннего развития детей". Статья должна быть 100% уникальна  по text.ru, не менее 4000 знаков без пробела, без грамматических ошибок, разделена на абзацы.

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Копірайт на тему смарт приставки

    Копірайт на тему смарт приставки для інтернет-магазину https://techworld.com.ua/smart-box/. Потрібні описання для товарів. Тексти біля 2000 символів на українській мові. Чекаю пропозиції з цінами.

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад