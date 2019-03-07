Написать уникальную статью

Необходимо написать листинг для товара. ( Аксесуары дляпоклонников комиксов и фильмов, в описании должна содержаться информация как о ценности этого продукта для фанатов комиксов так и подчеркивать его удобства и преймущества для бытового использования) 1.Написание буллитов 2.Написать описание ...