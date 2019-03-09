Инфо статья на тему банковского страхования

КопирайтингЗакрыт2 заявки278 просмотров
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Здравствуйте, ищу исполнителей для написания статьи. 

Тематика: страхование вкладов. 

Основные требования:

-грамотный текст без орфографических, пунктуационных и смысловых ошибок;

-уникальность от 90% по text.ru;

-строгое соблюдение плана статьи, представленного в ТЗ.

Само ТЗ будет выдано на сервисе ТЗ Монстр, поэтому, опыт работы с данным сервисом будет хорошим плюсом.

Оплата: 30 рублей за 1000 символов без пробелов.

Объем статьи, план и список ключей выдам исполнителю в ТЗ.

При положительном результате возможно постоянное сотрудничество. 

5 лет назад
Aivanoff76
30 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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