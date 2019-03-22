Текст для сайта

КопирайтингЗавершен16 заявок694 просмотра
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Всем привет!

Нужен текст для сайта на тему микрокредитов. Объем от 500 слов, именно слов, а не символов. Детали в личной переписке.

5 лет назад
irto2000
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
12 дней назад
Выбранный исполнитель
inna0807
Инна 
35 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
$3
1 день
WMZ
Рекомендую Инну как отличного исполнителя! Пишет быстро и главное качественно, а не просто лишь бы что-то сдать и забыть, тексты действительно приятно читать. Будем работать еще!
Дмитрий ответственный заказчик и весьма положительный человек. Сложилось только хорошее впечатление. Быстро отвечает и не задерживает с оплатой. Рекомендую к сотрудничеству!
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