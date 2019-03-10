Написание уникальных новостей о спорте

Необходимо ориентироваться в спорте, быть ответственным, пунктуальным, внимательным, легко, быстро и достаточно грамотно выражать мысли письменно. Задача: просмотреть событие, по ходу и по итогу которого написать несколько авторских новостей. Список событий предоставляется. Цель: новость должна «прозвучать» в новостных каналах, к которым подключен сайт – Яндекс.Новости, Гугл.Новости, Рамблер.Новости, то есть привести на сайт новых посетителей.

Обязательными условиями для «звучания» в перечисленных системах являются оперативность и авторский характер новости – то есть недостаточно написать результат и перечислить, например, авторов голов и призеров гонки/забега. Необходимо «сделать новость», заострив внимание на чем-то, что наверняка упустят другие, и/или дополнить новость собственными мыслями, выводами по поводу происходящего. Объем одной новости – любой, с учетом вышесказанного.

На сайте функционирует своя система расчетов. За опубликованную новость начисляется 50 р., при этом авторы премируются дополнительно, исходя из просматриваемости новостей.