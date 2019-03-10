Написание коротких статей

Необходимы короткие статьи размером всего 1.3-1.4 тыс. знаков.

Уникальность: 100% по text.ru.

Тема: такси (различные истории их жизни таксиста). Поиск тем самостоятельный с последующим одобрением.

Написание: от первого лица.

Потребность: в 360 текстах. Участвовать могут несколько исполнителей.

Возможно оплата по частям за каждые: за 10, 20, 30 текстов. Цена - 60 руб. за 1 тыс. знаков без пробелов.

Необходим большой объём, поэтому взяв этот заказ вы сможете себя обеспечить стабильным ежедневным заработком от 1 тыс руб. в день.