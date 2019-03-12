Нужно написать ряд статей

Сказать могу только одно — работать стоит по предоплате, но не по другому. Работу свою сдал еще 14 марта. Радомир прочитал сообщение, но не ответил. Остаток оплаты так и не перевел (хорошо, что большую часть взял предоплатой). Думаю дальше ждать уже нет смысла — вынужден писать отзыв. Если кому будет нужно — есть переписка, по ней все понятно.