Необходимо написать SEO-тексты

Добрый день! Необходимо выполнить следующие задачи:

1. Написать 20 текстов объёмом 500 знаков без пробелов каждый, используя уже готовые ключевые слова (по 4 на каждый текст). Уникальность выше 95% по антиплагиату etxt.ru или аналогам. Тематика - рекламное агентство.

2. Написать 3 текста объёмом 1000 знаков без пробелов каждый, используя уже готовые ключевые слова (по 8 на каждый текст). Уникальность выше 95% по антиплагиату etxt.ru или аналогам. Тематика такая же - рекламное агентство.

Итого получается 13 000 знаков без пробелов. Оплата 1200 рублей.