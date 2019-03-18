Необходимо написать SEO-тексты

$18
КопирайтингЗавершен7 заявок223 просмотра
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Добрый день! Необходимо выполнить следующие задачи:

1. Написать 20 текстов объёмом 500 знаков без пробелов каждый, используя уже готовые ключевые слова (по 4 на каждый текст). Уникальность выше 95% по антиплагиату etxt.ru или аналогам. Тематика - рекламное агентство. 

2. Написать 3 текста объёмом 1000 знаков без пробелов каждый, используя уже готовые ключевые слова (по 8 на каждый текст). Уникальность выше 95% по антиплагиату etxt.ru или аналогам. Тематика такая же - рекламное агентство. 

Итого получается 13 000 знаков без пробелов. Оплата 1200 рублей.

5 лет назад
webstudio_sar
Денис 
31 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Guru_texta
Сергей 
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
56 отзывов
5 лет назад
$13
2 дня
WMZ
Рад сотрудничеству с Сергеем. Сделал работу максимально качественно, с полным соблюдением сроков! Рекомендую его, как специалиста.
Спасибо за работу. Было приятно иметь дело.
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