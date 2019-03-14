Необходимо написать статью по техническому заданию на тему интернет-маркетинга с использованием ключевых слов.[list][*]Оплата обговаривается индивидуально: от 200 руб. за 1000 знаков без пробелов написанного текста[/list]В сопроводительном письме просьба указать: 1) Есть ли у вас опыт написания ...
Написать описание товара (1000 символов на мебельную тематику)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть пара интернет магазинов на мебельную тематику, где нужны уникальные тексты.В этом задании я ищу копирайтера, который напишет одно описание для шкафа-купе или кухни, опираясь на фотографию и технические характеристики.
Требования к тексту:
- Адекватность;
- Уникальность;
- Грамотность;
- Объём от 1000 знаков.
Что такое адекватность текста?
Он должен нормально читаться и не состоять из зубодробительных формулировок, бесконечного количества вводных слов. А его уникальность не должна достигаться перестановкой слов в стиле Йоды мастера.
Стоимость одного текста 50 рублей. Оплата постфактум.
Если после тестового задания копирайтер захочет продолжить сотрудничество, то возможна работа с еженедельными заказами.
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