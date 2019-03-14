Написать описание товара (1000 символов на мебельную тематику)

Есть пара интернет магазинов на мебельную тематику, где нужны уникальные тексты.В этом задании я ищу копирайтера, который напишет одно описание для шкафа-купе или кухни, опираясь на фотографию и технические характеристики.

Требования к тексту:

- Адекватность;

- Уникальность;

- Грамотность;

- Объём от 1000 знаков.

Что такое адекватность текста?

Он должен нормально читаться и не состоять из зубодробительных формулировок, бесконечного количества вводных слов. А его уникальность не должна достигаться перестановкой слов в стиле Йоды мастера.

Стоимость одного текста 50 рублей. Оплата постфактум.

Если после тестового задания копирайтер захочет продолжить сотрудничество, то возможна работа с еженедельными заказами.