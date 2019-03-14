Автор на цикл статей об обманах и мошенничествах

Требуется 1-2 автора на цикл статей об обманах, когда вы в тяжелой финансовой ситуации.

МФО, ростовщики, ломбарды, казино и т.д.

Каждая статья должна быть объемом от 10 до 15 тыс символов!

Обязательна разметка статей (списки, абзацы, подзаголовки, таблицы) и наличие нескольких тематичных фото и видео (это опционально, но лучше чтобы делали вы).

Пример статей (по объему, оформлению, фото и видео):

https://medtub.ru/raznoe/skolko-zhivut-s-tuberkulezom

Можно взять любую статью с этого сайта, на самом деле, в качестве примера.

Материала требуется много. Не менее 200 статей. Темы для материалов - с вас.

В комментарии пишите ваш опыт в этой сфере, почему вы загорилесь этой идеей, цену за материал и время подготовки 1 материала.