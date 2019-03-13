Комментарии к статьям. 200-500 шт.

$120
КопирайтингЗакрыт14 заявок312 просмотров
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ТЕМА: онлайн-кассы, торговое оборудование, эквайринг, сканеры штрих-кодов, ЕГАИС, маркировка товаров и все, что связано с этой темой. 

ОПЛАТА 5-15 руб за комментарий 

Надо комментировать статьи в блоге. Комментарии только по теме статьи, поэтому надо знать что пишешь. 

Рассматриваем кандидатов опытных или не сталкивающихся ранее с темой. Но в этом случае необходимо желание узнавать новое и становиться экспертом.

5 лет назад
MeliaduS
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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