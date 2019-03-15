Статья на тему интернет-маркетинга

Необходимо написать статью по техническому заданию на тему интернет-маркетинга с использованием ключевых слов.

Оплата обговаривается индивидуально: от 200 руб. за 1000 знаков без пробелов написанного текста

В сопроводительном письме просьба указать:

1) Есть ли у вас опыт написания статей по тематике интернет-маркетинга

2) Какой у вас опыт работы в SEO копирайтинге?

2) Наличие портфолио со статьями из выбранной тематики (указать ссылку)