Поиск копирайтера для написания статей на тему Красоты и Психологии.

Подбираю себе в команду двух ответственных, креативных копирайтеров на долгосрочное сотрудничество: 1. Для написания статей в рубрику Красота.2. Профессионального психолога для написания статей в рубрику Психология.Оплата 40 рублей за 1000 знаков без пробелов, если с подбором фото (которые меня устроят) 50 руб. за 1000 знаков без пробелов.