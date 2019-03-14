Копирайт тема "выкуп авто"

Нужен копират и рерайт. Автомобильная тема ( авто выкуп ). ТЗ есть. Тестов нужно много примерно 50 тис символов. Разбиение по городам, маркам, видам авто, отзывы.

Обязательно нужно понимать что такое ключевые слова и как их размещать.

Просьба писать только тех кто:

1. Автобот "Автовыкуп"

2. Готов обсудить проект голосом, скайп или моб телефон Украина.

3. Готов начать сразу, и сегодня уже написать пару пробных текстов( пробные тексты будут оплачены и пойдут в общий зачет если конечно будут соответствующего качества ).

Пишите ,пожалуйста, цену за 1000 символов, и скайп или моб тел если Украина.