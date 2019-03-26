Обработать 3 страницы

Написать от 10 статей с среднем 2500 знаков без фото, самостоятельные экскурсии в городе Паттайя, Таиланд. Ссылка ан предполагаемые экскурсии: https://www.amaltinrealestate.com/what-to-see-in-pattaya-city/
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Здравствуйте, на моем сайте есть страница услуги и мне нужно круто ее доделать в плане текста. Хочеться прям прикольный не строгий, простой и всвое время приятный текст.
Что я не хочу видеть в тексте?
1. Показатель уникальности - не нужен
2. Сплошной спам
3. Сложный для восприятия текст с закрученными предложениями
Требования к кандидату
1. Опыт в направлении написания крутого текста на тематику IT (разработка web сайтов + web developer)
2. У вас должны быть отзывы - ОБЯЗАТЕЛЬНО больше 10
3. На веблансере или других биржах больше года
4. Текст пишется для читателей, а не для поисковых систем.
5. Текст не должен содержать грамматических и пунктуационных ошибок.
6. Текст должен быть приятный и интересный для пользователя
7. Вы должны на проф уровне хорошо владеть словом
Оплата только на WMZ!
Прикрепил файл с прикольным текстом который мне прям очень понравился и он как бы отображает мой подход работы.
Если дочитали до конца задание в заявке в начале напишите "Митя я все понял(а)".
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