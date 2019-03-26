Обработать 3 страницы

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КопирайтингЗавершен5 заявок351 просмотр
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Здравствуйте, на моем сайте есть страница услуги и мне нужно круто ее доделать в плане текста. Хочеться прям прикольный не строгий, простой  и всвое время приятный текст.

Что я не хочу видеть в тексте?

1. Показатель уникальности - не нужен

2. Сплошной спам

3. Сложный для восприятия текст с закрученными предложениями

Требования к кандидату

1. Опыт в направлении написания крутого текста на тематику IT (разработка web сайтов + web developer)

2. У вас должны быть отзывы - ОБЯЗАТЕЛЬНО больше 10

3. На веблансере или других биржах больше года

4. Текст пишется для читателей, а не для поисковых систем.

5. Текст не должен содержать грамматических и пунктуационных ошибок.

6. Текст должен быть приятный и интересный для пользователя

7. Вы должны на проф уровне хорошо владеть словом

Оплата только на WMZ!

Прикрепил файл с прикольным текстом который мне прям очень понравился и он как бы отображает мой подход работы.

Если дочитали до конца задание в заявке в начале напишите "Митя я все понял(а)".

5 лет назад
merlin1991
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
Marina_Kot
30 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
$10
3 дня
Большое спасибо МАРИНА. Текст получился прям КРУТОЙ. Рекомендую!!!
Все прекрасно. Сработали на "Ура". Все быстро, четко. Оплата в срок. Работать с Дмитрием - одно удовольствие.
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