Составление ТЗ для статей

В интрент магазин спортивного питания "Спорт Еда" нужны тексты с описанием нового товара. Есть большое желание найти постоянного автора или авторов и работать. Работы много. Но есть мои условия выполнения этой работы. Вот они: 1. сохранить структуру текста ...