Составление ТЗ для статей

Необходимо написать статью по техническому заданию на тему интернет-маркетинга с использованием ключевых слов.[list][*]Оплата обговаривается индивидуально: от 200 руб. за 1000 знаков без пробелов написанного текста[/list]В сопроводительном письме просьба указать: 1) Есть ли у вас опыт написания ...
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Нужен человек для составления 100 ТЗ для копирайтеров для информационного сайта.
Задача:
- сформировать план будущей статьи (на основе конкурентов)
- написать Title и H1
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