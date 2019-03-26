Нужны толковые тексты

Добрый день!

Мне нужно написать несколько текстов. Стоимость 55 руб/1000 символов. Есть возможность повысить до 60 при хорошем качестве.

Требования к тексту - ключи и уникальность. Если работа устроит смогу

размещать задания для вас, планируется еще много текстов. Проверяет

текст редактор, поэтому абы как не сойдет - говорю сразу.

Требования к исполнителю - понимание слова ДЕДЛАЙН.

Тех, кто понятие не имеет, что такое уникальность, оптимизация, ключ и

т.д. ПРОШУ не беспокоить.

В заявке оставляйте сразу свой скайп, без него сотрудничество невозможно.

Прикрепил тестовое, для всех одинаковое. Можете сразу посмотреть на требования. Его выполнить нужно обязательно.

Общий объем первого блока - 25 - 30 тысяч. Потом будет еще 2-3 таких же. Жду ваши предложения.