Нужны толковые тексты

$20
КопирайтингЗакрыт27 заявок1646 просмотров
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Добрый день!

Мне нужно написать несколько текстов. Стоимость 55 руб/1000 символов. Есть возможность повысить до 60 при хорошем качестве.

Требования к тексту - ключи и уникальность. Если работа устроит смогу

размещать задания для вас, планируется еще много текстов. Проверяет

текст редактор, поэтому абы как не сойдет - говорю сразу.

Требования к исполнителю - понимание слова ДЕДЛАЙН.

Тех, кто понятие не имеет, что такое уникальность, оптимизация, ключ и

т.д. ПРОШУ не беспокоить.

В заявке оставляйте сразу свой скайп, без него сотрудничество невозможно.

Прикрепил тестовое, для всех одинаковое. Можете сразу посмотреть на требования. Его выполнить нужно обязательно.

Общий объем первого блока - 25 - 30 тысяч. Потом будет еще 2-3 таких же. Жду ваши предложения.

5 лет назад
AlexeyLit
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 часа назад
Выбранный исполнитель
IurkovaTani
Татьяна 
28 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 отзыва(-1)
5 лет назад
$2
1 день
Татьяна успешно выполнила тестовую задачу. После этого получила рабочее задание с указанием дедлайна. В срок работа сдана не была, Татьяна перестала отвечать на сообщения, о возможных задержках также не сообщила. Денежных затрат я не понес, но сама ситуация вышла неприятная. Поэтому рекомендовать не могу.
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