Нужно доработать страницу услуг

КопирайтингЗакрыт2 заявки226 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте, у меня собрана страница на сайте. Нужно на этой странице некоторый текст переработать а где то добавить. Все детали исполнителю.

Требование к кандидату:

1. На веблансере или другой бирже больше года

2. Больше 10 положительных отзывов

3. Возможность принимать WMZ

4. Уметь писать грамотный, понятный текст для обычного человека а не под поисковые системы

5 лет назад
merlin1991
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
  • Похожие заказы

  • Нужны толковые тексты

    $20

    Добрый день! Мне нужно написать несколько текстов. Стоимость 55 руб/1000 символов. Есть возможность повысить до 60 при хорошем качестве. Требования к тексту - ключи и уникальность. Если работа устроит смогу размещать задания для вас, планируется еще ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать 10 ответов на вопросы в комментариях сайта, медицина, юристы

    $7

    Нужен эксперт для сайта с информационными статьями по темам: медицина, юридические вопросы, садоводство, животноводство. Задачи: получаете список статей - нужно добавить ваше мнение как эксперта (1000-1500 символов). Отвечать на вопросы посетителей. Давать ответы на комментарии (от 400 ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Рерайт на категории сайта

    Добрый день. Нужен очень качественный копирайт в раздел унитазы, на бренд Duravit. Требуется: Текст без ошибок; Текст для людей; Возможность быстро изменить привычный вам стиль написания статей и придерживаться нового стиля. Напишите стоимость за 1 000 знаков без пробелов.

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужно написать 5 уникальных статей и помочь составить контент-план

    Ищуопытного копирайтера-многостаночника для выполнения работы для сайта по продаже бизнеса и франшиз. В заказ входит два задания: [list=1][*]Написание 5 уникальных статей по коммерческой тематике, по 6000 знаков объемом каждая. [*]Работа по составлению контент-плана на 3 месяца. [/list] Для получения заказа ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Уход за собой - 15 статей

    По источникам. Больше по темке здоровья. Оплата до 2 долларов за тыс. Тексты не технические. В идеале уметь работать с ключами. В отклике указывайте емейл.

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Услуги копирайтера

    Нужен копирайтер для написания сео текстов и статей для сайта на тематику ИТ и веб дизайна , присылайте сылки на работы или примеры текстов. есть возможность трудоустройства, если сойдемся в качестве и цене

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад