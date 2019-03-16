Нужно доработать страницу услуг

Здравствуйте, у меня собрана страница на сайте. Нужно на этой странице некоторый текст переработать а где то добавить. Все детали исполнителю.

Требование к кандидату:

1. На веблансере или другой бирже больше года

2. Больше 10 положительных отзывов

3. Возможность принимать WMZ

4. Уметь писать грамотный, понятный текст для обычного человека а не под поисковые системы