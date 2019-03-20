Текст на тему криптовалют

Заголовок и тема: (уникально для каждого текста,вписать вручную Например: "обмен Биткоин на Сбербанк" (обмен bitcoin на Sberbank))

-статья информационная (не продающая) чтобы лучше понять тематику и получить дополнительную иформацию можно ознакомиться с нашим сайтом bchange.cc

-Текст должен быть естественным,грамотным и хорошо читаемым,не допускается неествевенное вписывание ключей в текст и подзаголовки. Можно использовать как прямые вхождения ключей так и разбавлять их, обязательно использовать абзацы и подзаголовки (в нем должна быть обозначена суть последующего текста)

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-уникальность текста не менее 90%

- количество симовлов - от 3 000

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Пример текста обмен Биткоин на Сбербанк

Интересуетесь, как выгодно обменять обмен Биткоин на Сбербанк? Обратитесь на сервис site.ru, и трансфер будет осуществлен с максимальным комфортом и безопасностью. Администрация обменника располагает солидными запасами разнообразных валют, поэтому переводы выполняются без малейшей задержки. Если посетителя не удовлетворяют имеющиеся в наличии запасы, то он вправе запросить их пополнения. Заявка оформляется через вкладку «Резервы» и обрабатывается на протяжении часа.

Сервис предлагает выгодные котировки, а комиссионные составляют небольшую сумму. К тому же постоянные клиенты могут купить обмен Биткоин на Сбербанк с минимальными финансовыми затратами благодаря применению специальных скидок. Наличие современных механизмов защиты гарантирует осуществление транзакций в безопасном режиме.

Благодаря интересным вкладкам посетители могут узнать немало полезной информации:

«Wiki» — помогает пополнить образование в области финансов.

«FAQ» — содержит развернутые ответы администрации на самые популярные запросы.

«Новости» — рассказывает о ситуации, сложившейся на рынке валют и сферы удаленных взаиморасчетов.

Иногда в процессе конвертации Qiwi на Bitcoin возникает непредвиденная ситуация. Не стоит паниковать в этом случае, ведь достаточно обратиться за помощью в службу технической поддержки, и проблема будет решена в самые сжатые сроки.

Как осуществить обмен

Чтобы перевести средства, необходимо придерживаться несложной инструкции:

Для начала нужно отметить в специальных таблицах логотипы отдаваемых и получаемых активов.

Система откроет форму для перевода, в верхней части которой расположен виртуальный калькулятор. Необходимо внести требуемые данные в одно из его полей. Программа автоматически рассчитает результат и заполнит оставшийся свободным раздел.

Чтобы продать Биткоин за Сбербанк, нужно оформить соответствующий запрос. В специальную форму вносится сумма трансфера, электронный адрес, а также реквизиты цифрового хранилища.

Кликнуть мышкой на вкладку «Начать обмен». Этими действиями клиент автоматически выражает согласие с условиями перевода, предложенными bchange.cc.

Система перенаправит посетителя на страницу для оплаты. После списания средств с Киви-кошелька, необходимо возвратиться на обменник и подтвердить платеж. Только при таком условии наши операторы возьмут заявку в работу. Виртуальные монеты будут отправлены клиенту в течение пятнадцати минут после получения подтверждение. Следует учитывать, что длительность зачисления перевода на кошелек напрямую зависит от уровня загруженности сети первой криптовалюты.