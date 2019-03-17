30 статей про страны

Нужно писать статьи на туристическую тематику. Тему выбираете самостоятельно. Присылайте, пожалуйста, примеры работ. Цена 1000/30 рублей. Уникальность от 90%
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Для турагенства. По 70-80 р. за тыс. Опыт важен. Если есть опыт - указывайте когда можете начать и почту.
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