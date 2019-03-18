Почему не стоит брать кредит

На сайт производителя оборудования для сельского хоз-ва нужны сео-тексты (с уклоном на оборудование). Каждый текст по 1000 знаков с 4-5 вхождениями запросов (возможно не прямое вхождение), с уникальностью от 80%. Запрос - страница: оборудование для яйца - ...
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1. В кредит покупать дороже.За вещь, купленную в кредит вы отдаёте существенные проценты.могли бы эти деньги тратить на что-то другое. Совет: Откладывайте с каждой зарплаты определённую сумму на ту или иную покупку2.Страховка, навязанная с кредитом.Она оформляется банком на случай непредвиденной ситуации с заемщиком.Значительно повышает стоимость товара.3.Стимул для импульсивной покупки.Если вы хотите купить вещь без первоначального взноса, это стимулирует к импульсивной покупке. У вас возникает желание купить то, что потом не надо будет. Совет:не поддаваться на уловки продавца, накопить деньги, Эмоции проходят, пока средства копятся.4. Ваши доходы снижаются.Наше благосостояние снижается из-за выплаты кредитных процентов.5.Тратится время на оформление документов для банка.Обязательно следить за датой для внесения платежей.6.Выплата штрафов в случае просрочки.Существенно растет стоимость покупки как на сумму % так и на размер просрочки.7.Завышение важности кредитной истории.Для этого, придуманы небольшие кредиты, чтобы потом приобрести на выгодных условиях ипотеку. Я смысл не вижу, тем более в нашей стране.8.Невозможно приумножить сбережения.Нет возможности отложить на чёрный день или форс-мажор.Важно откладывать вместо кредита деньги на формирование сбережений на процентах в банке.9. Вечный должник.Нет удовлетворений от покупокСрок по расчетам долговСтресс из-за задержки зарплатыПриходится брать новый для погашения старого.
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