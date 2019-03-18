Автор для написания статьи

1. В кредит покупать дороже.За вещь, купленную в кредит вы отдаёте существенные проценты.могли бы эти деньги тратить на что-то другое. Совет: Откладывайте с каждой зарплаты определённую сумму на ту или иную покупку2.Страховка, навязанная с кредитом.Она ...