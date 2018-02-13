В справочник "Сообщения" загружаются сообщения покупателей из внешней системы. Пользователь с ролью Support, работающий в программе, обрабатывает поступившие сообщения, отвечает на них, ведет переписку с покупателем. Новые, непрочитаннные сообщения выделены в списке шрифтом и цветом фона. При ...