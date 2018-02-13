tonykey

Тони tonykey

 
41 годБельгия/Брюгге
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1200
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Фото товара

    Необходимо сделать от 6 до 10 фотографий товара: - на белом\зеленом\синем фоне -- вырезать фон и предоставить фото товара на прозрачном фоне в формате png

    Обработка фотографий7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Необходимо создать интернет-магазин на OpenCart

    Необходимо: - установить OpenCart на сервер - установить шаблон http://opencart.opencartworks.com/themes/so_emarket/index.php?route=common/home - настроить обмен данными с ERP системой в формате json с использованием http запросов После этого требуется поддержка проекта: - правка шаблона - установка и настройка готовых модулей или разработка собственных - ...

    OpenCart
    Интернет-магазины10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработать шаблоны для титульной картинки товара

    Необходимо создать 20 различных шаблонов в стилистике вложенных файлов Требования к шаблону 1. 1500 x 1500 px - размер картинки товара, соответственно шаблон должен использовать этот размер и располагатсья в верхней части изображения 2. Использование оттенков красного ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Доработать справочник в 1С 8.3

    В справочник "Сообщения" загружаются сообщения покупателей из внешней системы. Пользователь с ролью Support, работающий в программе, обрабатывает поступившие сообщения, отвечает на них, ведет переписку с покупателем. Новые, непрочитаннные сообщения выделены в списке шрифтом и цветом фона. При ...

    1С-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Необходимо разработать сайт SaaS

    Необходимо разработать сайт SaaS Необходимо разработать сайт для предоставления услуг (например, уведомлений об отправке товара и т.п.) продавцам на площаке eBay Для этого нужно: 1. Реализовать подключение магазина eBay по API eBay 2. Подключить биллинг PayPal 3. На Wordpress или ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Контент-менеджер

    $500

    [b]Описание вакансии[/b] Удаленная работа на американскую компанию, работающую в сфере онлайн-продаж товаров. Требуется сотрудник для создания карточек товаров на Ebay. Необходимо делать свойства, фото коллаж и описание на Ebay. [b] Обязательные требования:[/b] [list][*]Начальный уровень владения английским языком;[*]Внимание к деталям;[*]Высокий уровень ответственности;[*]Умение работать с Adobe Photoshop[/list][b] Условия работы[/b] [list][*]Удаленная работа. ...

    PhotoshopКарточки товаров
    Наполнение сайтов14 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Форма для поиска на стороннем сайте

    Необходима форма поиска из трех полей - Keywords - Min Price - Max Price Кнопка "Submit" По нажатию кнопки должна формироваться ссылка вида https://www.amazon.com/s?rh=i:aps,p_85:2470955011&amp;field-keywords=KEYWORDS&amp;sort=relevancerank&amp;low-price=MINPRICE&amp;high-price=MAXPRICE И открываться в новом окне

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Автоматизировать размещение заказов из 1С на веб-сайте поставщика

    В 1С имеется справочник заказов с кодами товаров и данными клиентов. Необходимо автоматизировать размещение заказов на сайте поставщика на основании этого справочника заказов. Каждый заказ клиента должен размещаться отдельно, с использованием данных о товаре, количестве, ...

    1С-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
yakyn
40 летИспания
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$1200
10 баллов
4 года назад
Необходимо разработать сайт SaaS
Отличный заказчик. Приятное общение, интереснейший проект, четкие задачи, моментальная оплата. Рекомендую всем к сотрудничеству.
Работа выполнена идеально. Все поставленные задачи Станиславом выполнены в срок и указанный бюджет. Рекомендую.
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olga_ks
Ольга 
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
час назад
$50
10 баллов
4 года назад
Разработать шаблоны для титульной картинки товара
Спасибо за заказ! Рекомендую!
Задача выполнена в срок. Все пожаления учтены. Крайне рекомендую Ольгу для сотрудничества.
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