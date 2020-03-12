Необходимо создать интернет-магазин на OpenCart

На opencart 2.3. требуется настроить высылаю вам ссылку https://onlineapproved.l-kredit.ru/ На данной странице описана нужная вам информация - адрес подключения скрипта, список параметров.- Вам нужно настроить передачу необходимых параметров в функцию вызова виджета. Обратите внимание на список ...
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Необходимо:
- установить OpenCart на сервер
- установить шаблон http://opencart.opencartworks.com/themes/so_emarket/index.php?route=common/home
- настроить обмен данными с ERP системой в формате json с использованием http запросов
После этого требуется поддержка проекта:
- правка шаблона
- установка и настройка готовых модулей или разработка собственных
- решение проблем с работой сайта
Пожалуйста, укажите сроки и цены на этот проект.
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