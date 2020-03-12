Необходимо создать интернет-магазин на OpenCart

На сайте Opencart 2.3 установлена корзина Simple. Варианты доставки "Boxberry" и "Cdek". Все работает корректно. Но нужно сделать следующие доработки: 1. Нужно чтобы в блоке "Доставка" отображались 2 логотипа "Boxberry" и "Cdek". При клике на логотип разворачивались варианты доставки выбранной ...