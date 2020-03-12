Необходимо создать интернет-магазин на OpenCart

Интернет-магазиныЗакрыт10 заявок223 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо:

- установить OpenCart на сервер

- установить шаблон http://opencart.opencartworks.com/themes/so_emarket/index.php?route=common/home

- настроить обмен данными с ERP системой в формате json с использованием http запросов

После этого требуется поддержка проекта:

- правка шаблона

- установка и настройка готовых модулей или разработка собственных

- решение проблем с работой сайта

Пожалуйста, укажите сроки и цены на этот проект.

OpenCart
4 года назад
tonykey
Тони 
40 летБельгия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад