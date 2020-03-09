Доделать интернет магазин (Django)

Написать парсер (или модифицировать текущий существующий ) из excel/xml/csv в opencart 2.3.0.2. Источник дает материал как ссылку на файл. Товаров 40000. Создать категории товаров и разложить в них в соответствии с источником. Я даю файлы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Реализовать функционал интернет магазина.Корзина, заказ, сообщения о статусе заказа.Проект начат но не доделан, подробное описание заинтересовавшимся.
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