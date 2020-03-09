Доделать интернет магазин (Django)

Интернет-магазиныЗакрыт7 заявок212 просмотров
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Реализовать функционал интернет магазина.Корзина, заказ, сообщения о статусе заказа.Проект начат но не доделан, подробное описание заинтересовавшимся.

Django
4 года назад
freedenp
31 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад