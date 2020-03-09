Написать парсер (или модифицировать текущий существующий ) из excel/xml/csv в opencart 2.3.0.2. Источник дает материал как ссылку на файл. Товаров 40000. Создать категории товаров и разложить в них в соответствии с источником. Я даю файлы и доступы и хочу получить товар в интернет магазине, товар разложен по категориям весь и перегружается без бубнов в заданное время, товары дружат с фильтром и описанием.Я не хочу разбираться в коде, те проконсультирую что куда положить по названиям (хотя затруднений быть не должно), но в xml не хочу лезть.Сроки!Что назвали за столько и сделайте.