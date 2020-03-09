Opencart добавить на сайт изменение цены товара

Добрый день! Ищу опытного человека в CMS OpenCart Что нужно:[list=1][*]Сделать один метод доставки, который будет говорить о том что доставка рассчитывается индивидуально для всех товаров. Менеджер будет сам потом рещать как отправить товар[*]Нужно включить для всех ...