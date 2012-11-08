work777

Пряников work777

 
48 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Сайт аренда недвижимости с картой

    Написать лёгкий быстрый сайт объединив на одной карте функции сайтов [url=http://www.gdeetotdom.ru/]предложения по аренде недвижимости[/url] и [url=https://arendator.info]с отзывами о съёмных квартирах[/url] как на представленных в ссылках сайтах. Техзадание подробное будет выдано при переписке.  Нужна примерная стоимость работы и сроки.

    Сайты «под ключ»24 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Поработать час на калькуляторе.

    Даю екселевский прайс с названиями моделей техники. На офицальном сайте shivaki.com смотрите Габариты упаковки (в куб мм) (внешний и внутренний) перемножаете их, складываете, переводите в метры кубические, записываете в екселевскую табличку. + складываете вес внешнего и ...

    Редактирование и Корректура1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Опубликовать отзыв о товаре

    Работа только для жителей РФ и Беларуси, имеющих почтовый ящик на Яндексе или аккаунты VK, FB, Однокласники не менее 3 месяцев. Возраст - строго от 20 лет и старше. Вся работа займёт у вас 10 минут. Я ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нарисовать мини-комикс

    Нужен хороший, опытный художник для исполнения рекламного комикса (10 кадров) по подробному описанию-раскадровке. Общий размер комикса А4 или 1000х1500 пикселей. В цвете. Указывайте примерную стоимость за 1 кадр комикса.

    Иллюстрации и Рисунки4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Выгрузить из Битрикса в Яндекс Маркет.

    Ищу разбирающегося в этом вопросе человека. Потребуется завтра ближе к обеду. Порядок работы: а. Я даю вам доступ в магазин на Битриксе, список товаров, которые потребуется выгрузить (список разделов). б. Вы смотрите, если всё ок – выгружаете. Если требуется ...

    Битрикс
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Задача для специалиста по Битриксу

    Два небольших задания. 1. Перестал отображаться один из элементов меню каталога. То ли после установки обновления, то ли после подключения мобильной версии сайта. 2. В моб. версии магазина результаты поиска ссылаются не на моб. версию а на ...

    Битрикс
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать онлайн игру Монополия

    На Flash, AS, PHP. Примерный функционал сайта можно посмотреть на monopoly-club.ru Кроме всего что связано с платными услугами (это мы пока делать не будем). Графику буду рисовать сам - от вас реализовать возможность сменных скинов для игрового поля. Описание ...

    PHPFlash
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад