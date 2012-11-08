Opencart 2.3 \Необходимо добавить в карточку товара интернет-магазина функцию изменения цены при выборе опции товара [url=https://biocomfort.ru/shivaki-ssh-l099dc-srh-l099dc]как тут.[/url]
- Интернет-магазины10 заявокЗакрыт4 года назад
Написать лёгкий быстрый сайт объединив на одной карте функции сайтов [url=http://www.gdeetotdom.ru/]предложения по аренде недвижимости[/url] и [url=https://arendator.info]с отзывами о съёмных квартирах[/url] как на представленных в ссылках сайтах. Техзадание подробное будет выдано при переписке. Нужна примерная стоимость работы и сроки.Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт7 лет назад
Даю екселевский прайс с названиями моделей техники. На офицальном сайте shivaki.com смотрите Габариты упаковки (в куб мм) (внешний и внутренний) перемножаете их, складываете, переводите в метры кубические, записываете в екселевскую табличку. + складываете вес внешнего и ...Редактирование и Корректура1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Работа только для жителей РФ и Беларуси, имеющих почтовый ящик на Яндексе или аккаунты VK, FB, Однокласники не менее 3 месяцев. Возраст - строго от 20 лет и старше. Вся работа займёт у вас 10 минут. Я ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен хороший, опытный художник для исполнения рекламного комикса (10 кадров) по подробному описанию-раскадровке. Общий размер комикса А4 или 1000х1500 пикселей. В цвете. Указывайте примерную стоимость за 1 кадр комикса.Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Ищу разбирающегося в этом вопросе человека. Потребуется завтра ближе к обеду. Порядок работы: а. Я даю вам доступ в магазин на Битриксе, список товаров, которые потребуется выгрузить (список разделов). б. Вы смотрите, если всё ок – выгружаете. Если требуется ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Два небольших задания. 1. Перестал отображаться один из элементов меню каталога. То ли после установки обновления, то ли после подключения мобильной версии сайта. 2. В моб. версии магазина результаты поиска ссылаются не на моб. версию а на ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
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Для нескольких заданий. Первое - сделать подбор товара в интернет магазине (самописный скрипт) по образцу расширенного поиска яндекс маркета но с меньшим кол-вом параметров (5).Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
Для правки кода. Добавления и удаления функций в интернет-магазине (скрипт самописный). Оплата попроектно.Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
На Flash, AS, PHP. Примерный функционал сайта можно посмотреть на monopoly-club.ru Кроме всего что связано с платными услугами (это мы пока делать не будем). Графику буду рисовать сам - от вас реализовать возможность сменных скинов для игрового поля. Описание ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад