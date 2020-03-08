Доработки CMS OpenCart

Добрый день! Ищу опытного человека в CMS OpenCart

Что нужно:

Сделать один метод доставки, который будет говорить о том что доставка рассчитывается индивидуально для всех товаров. Менеджер будет сам потом рещать как отправить товар

Нужно включить для всех товаров цену с НДС 23%

В товаре и на сайте везде пишем цену без НДС а только в корзине указываем что есть НДС и показываем цену с налогом.

Для указанных товаров сделать цену без НДС

Поставить количество товаров по умолчанию в категории - 50