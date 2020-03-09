OpenCart 2.3 установка и настройка модулей

На сайте [url=https://khytoys.co.uk/]https://khytoys.co.uk/[/url] [list][*]Нужно настроить Chekout (CMS Drupal 8 Commerce 2). Добавить нужные поля и сделать условия доставки. Checkout есть на сайте, просто скрыт стилями css[*]Стилизовать Chekout по шаблону корзины (css). PSD есть. ( [url=https://khytoys.co.uk/cart]https://khytoys.co.uk/cart[/url] )[*]Поля приложены в файлах[/list]По ...
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Опенкарт 2.3
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