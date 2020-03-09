Drupal 8 (Commerce 2). Настроить Chekout, добавить поля и условия

Интернет-магазиныЗакрыт4 заявки292 просмотра
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На сайте https://khytoys.co.uk/ 

  • Нужно настроить Chekout (CMS Drupal 8 Commerce 2). Добавить нужные поля и сделать условия доставки. Checkout есть на сайте, просто скрыт стилями css
  • Стилизовать Chekout по шаблону корзины (css). PSD есть. ( https://khytoys.co.uk/cart )
  • Поля приложены в файлах
По условиям Checout:

  • в Shipping снизу чтоб был Shipping Methods:
  • 2.99 £ - Standard Delivery (если в корзине больше чем на 50£ то 0)
  • 3.99 £ - Express Delivery
  • 4.99 £ - Next Day Delivery (если в корзине больше чем на 100£ то 0)
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Настроить при выборе страны свою цену на доставку

(Страны здесь https://khytoys.co.uk/delivery). Здесь не таксономия, просто визуалка

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Сделал сам за 2 дня

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Drupal
4 года назад
guest_15838318882996
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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