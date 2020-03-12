Работы по сайту (преобразовать КОРЗИНУ в одностраничный формат)

Интернет-магазиныЗакрыт3 заявки182 просмотра
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Существующая КОРЗИНА интернет-магазина состоит из основной страницы и четырех подстраниц.  Нужно преобразовать КОРЗИНУ в одностраничный формат. ТЗ прилагается.

4 года назад
guest_15840171354339
4 года в сервисе
Был
4 года назад