Доработка Opencart

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На сайте Opencart 2.3 установлена корзина Simple.

Варианты доставки "Boxberry" и "Cdek". Все работает корректно.

Но нужно сделать следующие доработки:

1. Нужно чтобы в блоке "Доставка" отображались 2 логотипа "Boxberry" и "Cdek". При клике на логотип разворачивались варианты доставки выбранной почтовой службы (по аналогии, как работают Табы или спойлеры).

2. Нужно чтобы оба варианта доставки отображались при незаполненных полях "регион", "адрес" и т.д.

OpenCart
4 года назад
dido81
Иван 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад