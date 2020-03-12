Доработка Opencart

На сайте Opencart 2.3 установлена корзина Simple.

Варианты доставки "Boxberry" и "Cdek". Все работает корректно.

Но нужно сделать следующие доработки:

1. Нужно чтобы в блоке "Доставка" отображались 2 логотипа "Boxberry" и "Cdek". При клике на логотип разворачивались варианты доставки выбранной почтовой службы (по аналогии, как работают Табы или спойлеры).

2. Нужно чтобы оба варианта доставки отображались при незаполненных полях "регион", "адрес" и т.д.