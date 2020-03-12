Настройка покупки в кредит Opencart 2.3

На opencart 2.3. требуется настроить

высылаю вам ссылку

https://onlineapproved.l-kredit.ru/

На данной странице описана нужная вам информация

- адрес подключения скрипта, список параметров.- Вам нужно настроить передачу необходимых параметров в функцию вызова виджета. Обратите внимание на список обязательных параметров- их следует передавать в любом случае.- Параметр site должен совпадать с вашим логином от ЛК.- Виджет обычно встраивается на странице успешного оформления заказа, так как пользователь уже четко определился, что хочет данный товар в кредит\рассрочку и ввел всю необходимую информацию.